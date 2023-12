Le biblioteche delle donne contro la violenza

Genova. L’UDI è una associazione nazionale autonoma di promozione politica, sociale e culturale senza fini di lucro. Si è costituita nell’ottobre del 1945 e affonda le sue radici nei Gruppi di Difesa della Donna e, in generale, nell’ampia esperienza femminile della Resistenza contro la dittatura fascista, l’occupazione nazista e la guerra. Fondamentale è il contributo delle donne per la costruzione dell’Italia repubblicana e democratica e per il lungo percorso, non ancora del tutto compiuto, di emancipazione e libertà femminile. Nel 2003 l’UDI ha riletto il proprio acronimo da “Unione donne Italiane” a “Unione donne in Italia” per sottolineare l’attenzione verso le donne che nate altrove vivono nel nostro paese.

L’incontro è iniziato alle ore 9:00 con l’accoglienza e i saluti di Teresa Bruneri, Flora Cordone (UDI Genova) e Simona Bo (AIB Liguria). Il resto della mattinata siamo state impegnate in una conferenza partecipata con argomento “Liberi spazi di donne contro la violenza” con l’intervento di Laura Casale, che offre volontariato presso la Biblioteca Margherita Ferro dell’UDI di Genova. Sono seguite altre testimonianze da parte di donne e uomini che offrono volontariato in tutte le biblioteche italiane che operano nel settore femminile e LGBTQ+. Abbiamo particolarmente apprezzato l’intervento di Federico Orecchia, della biblioteca specializzata di ARCIGAY Genova.

