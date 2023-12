Massimo Morini dei Buio Pesto super ospite di Miss Inverno 2023

Albenga. Sarà Massimo Morini il super ospite di Miss Inverno 2023 in programma domenica 10 dicembre al Salone dei Fiori di Villanova d’Albenga dove verrà eletta la regina dell’inverno 2023.

Morini, cantante, musicista e regista ligure, è il leader del gruppo musicale Buio Pesto che ha venduto 240.000 copie, effettuato oltre 1000 concerti e collezionato 1.400.000 spettatori in 28 anni, ottenendo molti premi e riconoscimenti, tra cui anche una Medaglia del Presidente della Repubblica per l’Impegno sociale. Come musicista ha realizzato 240 dischi, vendendo 5.500.000 copie in tutto il mondo, collezionando 23 presenze in classifica e vincendo 8 dischi d’oro.

