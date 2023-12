Migranti, a Voltri i container del “caso Rivarolo”: saranno utilizzati al posto delle tende

Genova. Ci sono voluti due mesi ma alla fine i container adibiti a moduli abitativi che si trovavano parcheggiati in via Negrotto Cambiaso a Rivarolo – al centro delle polemiche sulla proprietà del terreno, di una ex collaboratrice dell’assessora comunale al Sociale Lorenza Rosso – saranno utilizzati per ospitare i migranti alloggiati nel centro di accoglienza allestito da settembre a Voltri, negli ex cantieri Costaguta, e gestito dalla Croce Bianca Genovese.

Il centro, soprannominato “tendopoli” perché costituito appunto da una serie di tendoni che con le temperature rigide degli ultimi giorni non erano confortevoli né per gli ospiti né per gli operatori. Questo nonostante le tende fossero state sistemate dentro ai capannoni dei cantieri e fossero dotate di stufette. Anche perché i servizi igienici si trovavano all’esterno.

