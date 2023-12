Nuove tariffe Amt, in arrivo i primi correttivi: “Prezzi invariati per chi si troverà a pagare di più”

Genova. In arrivo i primi correttivi alla rivoluzione delle tariffe Amt. A due settimane dall’approvazione del nuovo piano in Città metropolitana, dopo le proteste sollevate da cittadini e opposizioni politiche, l’azienda e il Comune si dicono pronti ad apportare qualche ritocco, principalmente per evitare che alcuni utenti possano trovarsi danneggiati durante la transizione al nuovo sistema, che comunque è ufficialmente “sperimentale” per il 2024.

“La finalità aumentare il numero di passeggeri e gli introiti degli abbonamenti – ha spiegato ieri l’assessore Matteo Campora durante la commissione consiliare sul bilancio di Amt -. Siamo disponibili a eventuali migliorie o rettifiche se c’è stato qualche misunderstanding. In casi specifici, se qualcuno si trovasse a pagare di più, verrà mantenuta la tariffa precedente. Ricordo che questa delibera è stata fatta dalla Città metropolitana che gestisce il contratto di servizio e in quella sede nessuno ha votato contro”.

