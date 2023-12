Piazza del Mercato, l’associazione degli ambulanti ringrazia l’onorevole Frijia per lo showcooking con lo chef Andrea Mainardi

“Vogliamo ringraziare a nome di tutti i colleghi del mercato l’onorevole Maria Grazia Frijia per lo showcooking con lo chef Andrea Mainardi: è stata una esperienza meravigliosa, sia per noi che per tutti i clienti della piazza.

Questo è un punto di partenza per puntare ancora più in alto e diventare una piazza del mercato turistica in stile Boqueria.

Ci auguriamo che al più presto, magari in primavera con l’avvio della nuova stagione turistica, si possano organizzare tanti altri eventi gastronomici nella nostra piazza”.

Ama Piazza Cavour – Associazione mercato ambulanti

