Prima Categoria, Vadino. Accolto il ricorso per Artur Hamati

Albenga. Sconto di pena per Artur Hamati che, durante il match contro il Millesimo, era stato squalificato con Icardo per un diverbio tra i due giocatori. Dopo due settimane dai fatti e dal ricorso del Vadino, il Giudice Sportivo ha ritenuto eccessiva la scelta di comminare 7 giornate all’esterno ingauno, riducendo la sanzione a 5 giornate. Il giocatore dovrà quindi saltare ancora le gare contro Plodio, Andora e Cengio, e sarà nuovamente disponibile per la gara del 28 Gennaio contro l’Altarese.

Ecco il comunicato del Giudice Sportivo, dove si può evincere le decisioni dello stesso:

» leggi tutto su www.ivg.it