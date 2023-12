Provincia, Tezel (DC): “Favorevoli ad eventuale nomina a vicepresidente del sindaco di Cisano”

Provincia. “Al termine delle elezioni provinciali dove è stato riconfermato con ottimo consenso il presidente uscente Olivieri la Democrazia cristiana savonese ha inviato una nota di congratulazioni al nuovo rieletto presidente in vista dei prossimi quattro anni di amministrazione. Alle congratulazioni per l’affermazione di una personalità moderata alla guida della Provincia non va taciuto che ora il presidente deve procedere ad un rimpasto di deleghe ai consiglieri provinciali escludendo coloro che hanno diviso il campo politico del centro destra per una mera affermazione di superiorità numerica di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia per un mero gioco di poltrone e di equilibri peraltro andando contro, in modo malcelato, al Presidente della Regione Giovanni Toti”. Lo fa sapere, in una nota, il commissario provinciale della Democrazia Cristiana Luigi Tezel.

“Auspichiamo che il presidente voglia dare in modo celere nuovi incarichi – spiega – e salutiamo con interesse e stima l’eventuale nomina a vicepresidente del sindaco di Cisano sul Neva che, seppur di area politica diversa dalla nostra, in ambito provinciale, quando ne ha avuto le possibilità, ha sempre lavorato con concretezza legato ai problemi concreti del territorio lasciando da parte gli interessi partitici un esempio su tutti il capitolo della raccolta dei rifiuti a livello provinciale privilegiando una gestione “in house” tramite l’azienda SAT. L’elezione del Presidente della Provincia ha imposto alla Democrazia Cristiana savonese una riflessione anche sulle elezioni comunali in provincia”.

» leggi tutto su www.ivg.it