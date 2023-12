Quei corpi di migranti come “strani pesci”, un docufilm racconta i pescatori eroi di Zarzis

Lunedì 11 dicembre, alle ore 17.30, sarà proiettato il docufilm Strange Fish alla Mediateca regionale Sergio Fregoso, Via Firenze 37, La Spezia. Strange Fish, gli eroi anonimi di Zarzis, 2018, della regista Giulia Bertoluzzi, è un docufilm sul tema delle morti dei migranti in mare. L’iniziativa è organizzata e promossa dalla Cgil spezzina e dal Centro di documentazione Logos.

Come ci si sente a vedere un corpo galleggiare nel mare come uno “strano pesce”? Attraverso le voci degli eroi anonimi di Zarzis, un villaggio nel sud della Tunisia, scopriamo come la tragedia dei migranti morti cercando di attraversare il Mediterraneo abbia colpito questa comunità di pescatori.

