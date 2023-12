Da Andrea Carannante, candidato sindaco Rapallo

Come un vero e proprio fronte di liberazione del Polpo, uno dei simboli della nostra Rapallo, proponiamo una petizione on Line, che si svilupperà presto anche nelle piazze con iniziative sul tema. Siamo stufi di menzogne, il perdurare dei lavori sul San Francesco senza garanzie sulle tempistiche è diventato inaccettabile. Firma anche tu la petizione on Line a questo link https://chng.it/myKnn658Nj

Liberiamo il Polpo per Liberare Rapallo

