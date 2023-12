Recco: “Chimica & Cucina – A cena con…” Gioacchino Rossini

Dalla Pro Loco Recco

“L’appetito è per lo stomaco ciò che l’amore è per il cuore” Questa era la filosofia alla quale si ispirava il grande maestro Gioacchino Rossini. “La sua vita traboccava di tartufi, olive, fois gras, burro, carni, uova, stufati, zamponi e rognoni. Da Napoli faceva arrivare appositamente i maccheroni, da Siviglia i prosciutti, da Gorgonzola il formaggio, da Milano il panettone. I regali da lui in assoluto più graditi erano mortadelle, insaccati e zamponi… in ogni caso roba da mangiare.”

» leggi tutto su www.levantenews.it