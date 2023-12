Recco: domani alle 17 si illumina l’albero dono di Ponte di Legno

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Recco si prepara a vivere la magia del Natale con una serie di eventi e iniziative che coinvolgeranno grandi e piccini. Come sempre, il simbolico via ai festeggiamenti è fissato con l’accensione dell’albero, giunto in piazza Nicoloso dopo il lungo viaggio da Ponte di Legno. L’appuntamento è in programma domani alle ore 17 in piazza del Comune, con il sindaco Carlo Gandolfo che darà il via ufficialmente alle festività natalizie, facendo brillare le luci a bassissimo consumo energetico sistemate sull’abete. Intanto, l’atmosfera natalizia già attraversa il cuore della città, grazie alle luminarie accese una quindicina di giorni fa nelle strade del centro cittadino e sulla facciata del Palazzo comunale.

