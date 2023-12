Riforma degli istituti tecnici e professionali, Migliorini: “Contrari alla riduzione a 4 anni del percorso scolastico”

Finale Ligure. Istituto Migliorini contrario alla riforma che prevede di ridurre a quattro anni il percorso scolastico per gli istituti tecnici e professionali. Al momento nessun obbligo per le scuole, che possono scegliere in via sperimentale e su base volontaria di aderire alla riforma. Scelta che, come detto, non farà l’istituto finalese.

“Crediamo fortemente nella necessità di una formazione in 5 anni, che apra agli alunni la strada sia del lavoro che dell’università – dichiara la vice preside Stefania Arata – Gli anni trascorsi ci hanno dato ragione, visti i dati occupazionali e quelli degli studenti universitari tra i diplomati del nostro istituto”.

» leggi tutto su www.ivg.it