Savona, a Natale torna il pranzo della Comunità di Sant’Egidio

Savona. Anche in questo Natale la Comunità di Sant’Egidio organizzerà il pranzo con le persone che incontra tutto l’anno durante le cene itineranti il giovedì e il sabato e la distribuzione del cibo d’asporto la domenica. “In tutto il mondo le famiglie si riuniscono, comprano regali da scambiarsi sotto l’albero, apparecchiano la tavola per la festa: per chi non ha nessuno o è lontano dalla famiglia questa festa, più di tutte le altre, diviene un giorno veramente triste”, spiegano i responsabili.

Per questo motivo nel giorno in cui Gesù nasce povero per la salvezza del mondo Sant’Egidio desidera ritrovarsi insieme come una grande famiglia in cui tutti possano sentirsi a casa loro. Per il secondo anno il pranzo si svolgerà nei locali della Parrocchia San Paolo Apostolo, in via Giuseppe Giusti, nell’Oltreletimbro, e al termine ogni ospite riceverà un piccolo regalo il più possibile personalizzato. “Accanto ai poveri si raccoglie tanta gente comune alla ricerca di un senso vero del Natale, diventato spesso solo un rito vuoto, che chiede di dare una mano e aiuta a preparare, raccogliere ciò che è necessario o servire i pasti”, dichiara la Comunità.

