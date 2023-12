Tennis, domenica si chiude l’A2 femminile: Park Genova a Prato per la promozione

Genova. Ultimo atto per il campionato di A2 Femminile. A Prato, il Park Tennis Genova disputerà domenica prossima la partita di ritorno della finale playoff. Match decisivo, si riparte dal 2-2 maturato sui campi di via Zara in virtù dei successi genovesi firmati da Daria Semenjstaia e Cristiana Ferrando riequilibrati dalla toscana Beatrice Ricci e dal doppio Burillo-Ricci.

Dopo il terzo posto nel girone eliminatorio, alle spalle di Prato (battuto 3-1 a domicilio) e Cagliari, e dopo il perentorio 3-0 rifilato al Catania, le ragazze gialloblù vogliono coronare una stagione di forte crescita e grande coesione.

