Tutto pronto per la seconda edizione di Boost di Fondazione Carispezia: come partecipare

Riparte per il secondo anno Boost – Orientamento, abilità, competenze, il progetto promosso da Fondazione Carispezia rivolto ai giovani e dedicato all’orientamento scolastico e lavorativo. Boost avrà inizio giovedì 14 dicembre con un calendario di incontri gratuiti fino a maggio 2024. Il progetto, nato lo scorso anno con l’obiettivo di offrire strumenti utili all’orientamento scolastico e lavorativo, si svolgerà in Accademia (via Vanicella,12 – La Spezia), l’immobile in centro città riqualificato dalla Fondazione, luogo di studio e ricerca per giovani e studenti.

Il programma 2023/2024 proporrà corsi e incontri dedicati agli under 30 su differenti temi, con un approccio semplice e pratico, per aiutare i giovani a orientarsi nel mondo del lavoro e ad acquisire competenze e conoscenze trasversali spendibili in diversi contesti, sia scolastici che lavorativi.

