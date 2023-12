Un milione di luci accendono il Natale a Genova, Toti ai cittadini: “Il mio regalo più bello siete voi”

Genova. L’accensione di un milione di luci led sulle facciate degli edifici di piazza De Ferrari, l’albero di Natale illuminato di mille colori e il Christmas Show coi canti delle voci bianche hanno dato il via simbolicamente alle festività natalizie in Liguria. La festa, organizzata dalla Regione, è andata in scena con un giorno di anticipo rispetto al tradizionale appuntamento dell’Immacolata a causa del maltempo previsto nelle prossime ore.

“Un milione di lampadine per creare l’ottimismo di cui abbiamo bisogno per andare avanti – ha detto il presidente Giovanni Toti dal palco -. Ma il regalo più bello l’ho già ricevuto, siete voi, questa piazza piena di gente che ha voglia di essere comunità. Promettiamoci che non rinunceremo a conquistarci i nostri sogni e il nostro futuro quali che siano le sfide da intraprendere. Oggi è l’inizio delle feste, della promozione del territorio, dell’aiuto al commercio. La piazza è piena, una delle piazze più belle d’Italia, ma la Liguria è bella tutto l’anno e anche all’estero lo hanno scoperto. Ci auguriamo un Natale di buoni conti per il turismo”.

