Vino invecchiato in modi assurdi e prezzi da far girare la testa: dagli abissi allo spazio

Genova. Eh già, la creatività umana non ha limiti, specialmente se si parla di alcolici, quindi non c’è da sorprendersi se a qualcuno è venuta la bella idea di far invecchiare il vino sott’acqua o addirittura nello spazio.

In realtà, l’uso del mare per trattare l’uva ha radici profonde nella storia, addirittura i Greci che abitavano l’isola di Chio usavano lasciare a mollo in mare gli acini per qualche giorno in modo da rendere la fermentazione più veloce e preservare le sue caratteristiche aromatiche. I Romani invece pare essiccassero l’uva al sole con l’acqua di mare per prevenire l’acetificazione.

