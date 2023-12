Ascoli-Spezia da under, da ottobre nessuno ha segnato meno in Serie B

Undici gol segnati dallo Spezia, quindici dall’Ascoli. Le aquile e i marchigiani sono tra i peggiori attacchi della Serie B e la sfida di domani al Del Duca si preannuncia molto tirata e tutt’altro che ricca di gol. Da ottobre, infatti, Spezia ed Ascoli sono le squadre che in Serie B hanno trovato meno reti, cinque per lo Spezia, la peggior squadra sotto questo aspetto, e sei l’Ascoli, al pari della Feralpisalò ultima in classifica. Ascoli-Spezia non sembra dunque poter essere una sfida per bomber.