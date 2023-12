Boom di influenza e covid: per il weekend dell’Immacolata aperture straordinarie di studi medici e ambulatori

Genova. Con l’entrata nel vivo dell’inverno tornano a circolar virus respiratori, in particolare influenza e covid, e Alisa e Regione Liguria, in collaborazione con Asl e medici di medicina generale, hanno messo a punto un piano finalizzato ad abbassare la pressione sui pronto soccorso nel primo lungo weekend festivo del periodo natalizio.

Il piano prevede l’apertura straordinaria di ambulatori, distretti e studi medici da venerdì 8 a domenica 10 dicembre, iniziativa che verrà ripresa nel corso di tutte le festività natalizie. In Asl 1 e Asl 2 sono operativi, in ogni fascia in ognuno dei tre giorni, 4 ambulatori, in Asl 3 sono 6, cui si aggiungono l’ambulatorio dei codici bianchi di Pontedecimo aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 anche nei festivi. In Asl 4 le sedi saranno negli ospedali di Rapallo e Sestri Levante, mentre in Asl5 saranno operativi sei ambulatori per ogni fascia oraria.

