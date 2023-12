Camogli: crollo loculi, martedì 19 si decide se e chi rinviare a giudizio

Salvo ulteriori rinvii, martedì 19 dicembre prima udienza per il processo conseguente al crollo di parte dei loculi del cimitero di Camogli in cui finirono in mare i resti di 415 defunti. Un fatto che suscitò uno scalpore enorme e fece il giro sui giornali di mezzo mondo. Soprattutto un fatto che provocò e provoca un dolore enorme nei parenti dei morti dispersi o rimasti senza nome.

Il Secolo oggi in edicola riferisce che a soli 91 resti recuperati è stato attribuito un nome; 324 famiglie resteranno senza notizie certe; è come se i loro cari fossero morti due volte. Peggio perché non hanno un loculo dove posare un fiore o un lume.

