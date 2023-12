Camogli: incontro su “Il disagio giovanile e la cultura della violenza”

Da Comunicazione Comune di Camogli

“Il disagio giovanile e la cultura della violenza saranno i temi che affronteremo lunedì 11 dicembre, alle 10.00, nell’aula del Consiglio comunale di Camogli, nel terzo incontro (saranno 10 in tutto), del progetto ‘I giovani al centro: nell’unità la virtù assume maggiore forza’. Cercheremo di comprendere da dove nasce il disagio giovanile e se questo possa portare a comportamenti violenti, come la violenza sulle donne, che, come dimostrano gli ultimi episodi di cronaca, non accenna a fermarsi, facendo tra le sue vittime anche giovanissime, come la studentessa di 22 anni Giulia Cecchettin, uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Parleremo anche della violenza in ambito scolastico, che si rivolge non solo verso altri coetanei, ma anche verso i professori. Parteciperanno al nostro appuntamento: la Polizia locale, l’Istituto Nautico San Giorgio, sede di Camogli, l’Istituto Marco Polo, sede di Camogli, l’Istituto comprensivo Avegno – Camogli – Recco – Uscio e porteranno ognuno il loro contributo. La cultura della violenza va assolutamente contrastata e per farlo occorre certamente uno sforzo educativo che promuova valori positivi e consapevolezza sulle conseguenze dell’agire in modo violento. Sono certo che promuovere un dialogo aperto e rispettoso con i ragazzi, avvalendosi del supporto della scuola e delle istituzioni, possa contribuire a evitare certi tipi di comportamenti”.

