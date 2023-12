Carrodano: la donna uccisa e il marito spariti da 12 giorni dal paese, un mistero

Rossella Cominotti, 53 anni, la donna trovata morta in una struttura ricettiva a Mattarana, comune di Carrodano in Val di Vara, e il marito Alfredo Zenucchi, edicolante di 57 anni di Bergamo, presunto omicida, gestivano un’edicola nel comune di Bonemerse nel bresciano ed abitavano a Gavatigozzi. Dodici giorni fa, senza dire niente a nessuno, avevano chiuso l’edicola ed erano spariti. Irraggiungibili poiché avevano spento anche i telefonini. Una denuncia di scomparsa era stata presentata dal sindaco di Bonemerse e da una cugina della donna. Clienti e vicini di casa sconvolti dalla notizia del delitto. un fulmine a ciel sereno. Rossella era una donna molto riservata e forse malata. Oggi pomeriggio i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nell’edicola, non è dato sapere se a seguito di dichiarazioni dell’uomo. Qualcuno ha avanzato l’ipotesi che la coppia si trovasse in difficoltà economiche.

