Casi Covid in aumento in Liguria, si punta sui vaccini: open day anche in Asl2

Liguria. Sarà potenziata nei prossimi giorni e nelle prossime settimane l’offerta per i cittadini liguri in merito alle vaccinazioni anti Covid.

“Nelle ultime settimane – spiega l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – si è verificato un incremento di positivi ricoverati negli ospedali, anche se la pressione ospedaliera resta sotto controllo. Contestualmente è aumentato l’afflusso nelle sedi vaccinali, anche se siamo al di sotto di quella che è l’adesione auspicata alle campagne. Per tutte queste ragioni è opportuno favorire i cittadini che vogliono mettersi in sicurezza dal Covid e dalle forme più gravi, con iniziative come gli open-day e gli accessi senza prenotazione”.

