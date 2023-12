Cestistica Spezzina in trasferta contro la Stella Azzurra

Terza partita in una settimana per la Cestistica, che sabato alle ore 20 sarà ospite della Stella Azzurra Roma. Le bianconere vorranno sicuramente provare ad interrompere la striscia negativa aperta da due gare, con alcuni sprazzi di buon basket, visti soprattutto contro Derthona, a promettere una pronta risalita. Non sarà però un match semplice, perché in questi momenti continuità e fiducia non sono facili da trovare in campo, seppur il tutto faccia parte del percorso di crescita di una squadra giovane e con ampi margini di miglioramento. La Stella Azzurra fa parte del terzetto di squadre al decimo posto in classifica a quota quattro punti, e anch’essa è reduce dalla sconfitta con l’Autosped, seppure la compagine capitolina abbia avuto una settimana piena per recuperare energie in vista della sfida con le spezzine in programma all’arena “Altero Felici”. A livello statistico, la miglior realizzatrice della Stella Azzurra e unica giocatrice in doppia cifra è Sofia Frigo, playmaker classe 2004, che viaggia a 11,4 punti di media a partita. La direzione di gara è stata affidata a Marcello Manco di San Giorgio a Cremano (NA) e Alfonso Procida di San Cipriano Picentino (SA).

(Foto di Roberto Liberi)

