Chiavari: ordinazione diaconale in cattedrale per Francesco Basso

Francesco Basso è nato a Genova il 6 marzo 1991 e proviene, come tanti altri seminaristi negli anni recenti, da Rapallo, parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio. Laureato in Servizio sociale all’Università di Genova, ha lavorato come assistente sociale presso il Comune di Rapallo. Nel settembre 2018 l’ingresso in seminario. Successivamente ha svolto moltissimi incarichi nelle parrocchie della Diocesi. Tra circa sei mesi, nel giorno di Pentecoste, all’ordinzazione diaconale, seguirà quella presbiteriale.

***

» leggi tutto su www.levantenews.it