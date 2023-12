Donna uccisa a Mattarana, fermato il marito

Dopo cinque ore di estenuanti ricerche estese su tutto il territorio i Carabinieri hanno rintracciato e fermato in Lunigiana Alfredo Zenucchi, il 57enne marito di Rossella Cominotti la donna di 53 anni il cui corpo senza vita era stato rivenuto questa mattina in un albergo di Mattarana in Val di Vara.

Questa mattina l’uomo – che da mercoledì 29 novembre era scomparso insieme alla donna dal paese in cui vivevano nel Cremonese – aveva lasciato la struttura ricettiva a bordo della propria Citroen C3 ma sulle sue tracce si erano subito messi i militari intervenuti sul posto dopo che il personale dell’albergo aveva dato l’allarme rivenendo il corpo senza vita.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com