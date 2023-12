Fossitermi, mercatino artigianale solidale alla parrocchia di San Francesco

Ha preso il via stamani e proseguirà domani e domenica il mercatino solidale con opere artigianali organizzato dalla parrocchia di San Francesco di Fossitermi. Appuntamento dalla parrocchia domani (9/12) dalle 15.30 alle 18.30 e domenica (10/12) dalle 10.00 alle 12.30. Inoltre sabato dalle 15.30 i bambini fino a 12 anni potranno partecipare al laboratorio “Gesù nasce in città”. E i volontari si adopereranno per una merenda adatta a tutti, grandi e piccini, con sgabei, dolci e bibite. “Il ricavato – spiegano dalla parrocchia – servirà a garantire un sereno Natale a molte famiglie, vi aspettiamo!”. Qua la locandina delle iniziative:

