La scuola di Campochiesa intitolata a Nada Torri Ricci: il 12 dicembre la cerimonia

Albenga. La scuola di Campochiesa nel pomeriggio di martedì 12 dicembre, alle 16.15, sarà ufficialmente intitolata alla memoria della storica insegnante Nada Torri Ricci.

Nada Torri in Ricci è nata nel 1928 ad Albenga, maestra amata e stimata in tutto il territorio ingauno in quanto donna molto preparata, intelligente e attiva, oltre che in ambito pedagogico, anche come editrice, sceneggiatrice e attrice teatrale, apprezzata da tutti per la sua serietà e professionalità, che ha sempre collaborato con generosità ed entusiasmo alle iniziative culturali e sociali del territorio, stimata per essere una donna molto gioviale e spiritosa e che in particolare poté prestare la sua attività pedagogica per molti anni nella frazione di Campochiesa

