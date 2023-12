Marco Ongaro presenta il nuovo album “La spia che ti amava” da “O chi o a cà toa”

La spia che ti amava è il nuovo singolo di Marco Ongaro uscito il 24 novembre scorso su tutte le piattaforme digitali, che anticipa la pubblicazione dell’album omonimo, anche su Cd, prevista a metà febbraio 2024 (Long Digital Playing di Milano).

Marco Ongaro presenterà in versione unplugged questo suo dodicesimo album di inediti sabato 9 dicembre al covo di cantautori “O chi o a cà toa” di Fezzano.

“Presentare un nuovo disco nella tana artistica del Golfo dei Poeti – dichiara il cantautore – è un’esperienza che oscilla tra lo scaramantico, il mistico e il sentimentale. Il Circolo enogastronomico culturale a due passi dal mare di Chiara Jeri e Cristiano Angelini è il luogo ideale per battezzare in Liguria una nuova creatura musicale. Il clima umano è perfetto in tutte le stagioni”.

I temi delle canzoni toccano punti ricorrenti nei dischi di Ongaro, culminando in un lavoro che non è concept album ma l’evoluzione consequenziale dell’intera sua produzione. I suoni pescano nella storia del rock e i testi nella concreta trascendenza delle peripezie sentimentali, movente principale delle attività umane.

La serata prevede menu degustazione a base di pesce e a seguire musica d’autore.

Info e prenotazioni anche via sms al 328 4688876.

