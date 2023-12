Pioggia e freddo, sulla Liguria è allerta neve: le zone e le previsioni

Genova. Un’Immacolata all’insegna del maltempo e del freddo in Liguria, tanto da spingere la Protezione Civile regionale e Arpal a emettere un avviso di allerta gialla per neve a partire dalle 9 di venerdì 8 dicembre e per dodici ore, sino quindi alle 21.

L’allerta gialla riguarda la zona D (versanti padani di ponente), la zona E (versanti padani di levante) e le zone interne di B, un avviso che conferma quanto già annunciato nei giorni scorsi, ovvero una generale ondata di maltempo che ha spinto anche ad anticipare i festeggiamenti per l’accensione dell’albero di Natale in piazza De Ferrari.

