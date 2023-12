Recco: “Adolescenti e social, serve il patentino digitale”

Scrive Guidalberto Bormolini*, amico spirituale di Franco Battiato, che il termine greco utilizzato nei vangeli per designare ‘peccato’ è amartia, dal verbo amartano: fallire il bersaglio. Un derivazione molto distante dalla lettura moralista che siamo soliti dare alla parola e che ci conduce dritti al cuore dell’incontro pubblico che il Comune di Recco ha organizzato giovedì 7 dicembre con Giorgio Schiappacasse, psichiatra, sul tema “Adolescenti meno social più sociali: vecchie e nuove dipendenze. Che fare?”. Se l’obiettivo che ci spinge a usare gli smartphone è infatti quello di connetterci gli uni con gli altri, il bersaglio è completamente ceffato. Quella piccola scatoletta che ci rapisce a sé è il vero peccato capitale della nostra epoca. “Nella società dell’ipercomunicazione il vero virus è la solitudine – dice Schiappacasse – Il cellulare fa sentire forti dentro relazioni di plastica. Ma più ti nascondi più eviti, più eviti più eviteresti per non affrontare la paura e il disagio delle relazioni vere”. È una spirale a scendere che può portare dritti all’hikkikomori, il fenomeno del ritiro sociale che dal Giappone si è diffuso in tutto il mondo. I giovani e i giovanissimi sono i soggetti più a rischio, sia di cadere in questa trappola che di sviluppare dipendenza tecnologica. Il giornalista Edoardo Meoli, moderatore dell’incontro, fornisce alcune cifre: 700mila gli adolescenti dipendenti da web e social, 100 mila coloro che si spingono a un uso compulsivo di Tik Tok e Instagram.

Alle famiglie l’arduo compito di riconoscere e affrontare un problema che fra i più immediati e devastanti effetti ha la privazione del sonno. Come? “Reimparando l’arte marziale della genitorialità – chiosa ancora il relatore – Reimparando a tenere la posizione, a ‘fare meno’ e a responsabilizzare di più, a porre dei limiti”. E anche a dare l’esempio, a essere i primi ad imporre a se stessi il coprifuoco digitale. Smartphone e tablet non sono tranquillanti per bambini vivaci, anzi: sono strumenti troppo complessi e rischiosi da affidare a un minore, tanto che in una società consapevole – suggerisce lo psichiatra – il loro uso dovrebbe essere agganciato a un “patentino digitale”. Inevitabile virare sul grande assente della nostra epoca: il No. “Bisogna saperlo dire, è il motore della vita. Oggi siamo intossicati di Sì perché ci sembra di non dare mai abbastanza. È l’effetto della vera droga del nostro tempo, la cultura consumistica che ci fa sentire sempre insufficienti”. Serve allora ritornare ad avere il coraggio dell’impopolarità, dell’autorevolezza, che oggi è quanto mai sotto attacco. Il suo veicolo naturale è la responsabilizzazione, la capacità di imporre e fare rispettare regole di comunità a partire dall’aiuto offerto in casa, autentico “farmaco ricostituente”.

