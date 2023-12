Sampdoria-Lecco, Pirlo: “Brescia è stata di lezione. Gli infortuni? Fan parte di questo calcio”

Genova. Una Sampdoria acciaccata, ma desiderosa di ritrovarsi dopo la brutta sconfitta di Brescia. Domani alle 14 al Ferraris arriva il Lecco, a pari punti in classifica e mister Andrea Pirlo volta pagina, abbastanza sicuro che i suoi giocatori abbiano capito che non devono più scendere in campo in quel modo: “Penso che i ragazzi l’abbiano recepito. Erano i primi delusi dopo la gara. Ho manifestato anche durante la settimana quello che non era andato bene, quindi penso che la partita di Brescia sia stata di lezione e non deve più ricapitare”.

Il Lecco arriva da un pareggio e una vittoria e con il nuovo allenatore Bonazzoli è migliorato parecchio: “Domani affrontiamo una squadra che sta bene − dice Pirlo − che è in salute che comunque da quando ha il nuovo allenatore il suo trend è cambiato completamente. Il Lecco è molto aggressivo, gioca un buon calcio. Quindi sarà una partita da prendere con le pinze, perché se non abbiamo l’atteggiamento giusto poi ci ritroveremo a piangere a fine a partita ma non è quello che vogliamo”.

