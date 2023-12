Sanità, Toti: “La Cgil Savona fa politica, opponendosi a tutti è diventato il sindacato della decrescita e del regresso”

Savona. “La Cgil fa politica, capisco le ambizioni dei suoi dirigenti in coda per candidature varie e la volontà di affiancare il Pd nella sua opposizione fatta di no e slogan irrealizzabili, ma così il sindacato non fa l’interesse né dei cittadini né dei lavoratori. Un tempo la Cgil è stato un sindacato votato alla crescita e lo sviluppo. Oggi opponendosi a tutti è diventato il sindacato della decrescita e del regresso. Se appiattimento, penalizzazione del merito, valorizzazione della mediocrità, demonizzazione dell’impegno e della eccellenza dominano il mondo del lavoro, la colpa è soprattutto loro. Avanti popolo… verso il baratro”.

Così il presidente della Regione Giovanni Toti replica alle accuse della Cgil Savona in merito alla sanità ligure contenute in una nota nella quale il sindacato sottolineava l’inefficienza delle azioni fatte fin qui per abbattere le liste d’attesa e la mancata contestazione al governo centrale per la riduzione dei fondi per la Sanità previsti nella legge di bilancio 2024 . “Con Toti – ha detto il sindacato – la situazione è precipitata. Nel savonese servono più servizi e meno slogan”.

