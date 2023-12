Sarzana, appuntamento al Moderno per ricordare Franco Bertolani

Il Partito Democratico di Sarzana ricorda Franco Bertolani. Appuntamento domani, sabato 9 dicembre, alle 16.30 al Cinema Moderno. A pochi mesi dalla scomparsa dello storico dirigente, interverranno per ricostruire le diverse sfaccettature della sua ricca eredità civile molte persone che hanno accompagnato il percorso politico e professionale di Franco Bertolani: Egidio Banti, Massimo Caleo, Giulia Cogoli, Renzo Guccinelli, Matteo Melley e Andrea Orlando. Modererà il dialogo Alessandro Grasso Peroni. “Una iniziativa del Partito Democratico, ma aperta a tutti coloro i quali, oltre ogni steccato ideologico, si riconoscono in un ideale di politica come servizio e impegno rigoroso. Di Franco vogliamo soprattutto ricordare lo spessore umano e culturale, la sua intelligenza discreta e pungente, il suo amore per la città”, commenta Marco Baruzzo, segretario del Pd sarzanese.

