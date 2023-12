Sciopero Cobas, servizio completo Atc garantito dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20

Sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Cobas per la giornata di venerdì 15 dicembre. In merito, Atc informa che come da accordi di legge sarà garantito il servizio completo di trasporto pubblico dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Nelle altre parti della giornata, informa Atc, il personale potrebbe astenersi dal lavoro per l’intero turno, compreso il personale delle biglietterie. L’azienda informa altresì che all’ultimo analogo sciopero sindacale proclamato da Cobas ha aderito il 51,89 per cento del personale Atc comandato il servizio.

