“Turismo, Liguria sempre più premiata da australiani, statunitensi e cinesi”

Parte dal dato delle camere d’albergo di Genova occupate al 50 per cento circa per il lungo fine settimana dell’Immacolata l’intervento a tema turismo del presidente della Regione, Giovanni Toti, e dell’assessore regionale a Turismo e Grandi eventi, Augusto Sartori. “Un risultato impensabile fino a pochi anni fa, e particolarmente significativo se si pensa che, storicamente, il periodo a cavallo tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno, che coincide con l’avvio della stagione sciistica, il turismo in Liguria era praticamente inesistente – commenta il presidente Toti –. Oggi, grazie al lavoro di promozione e valorizzazione che portiamo avanti con decisione su diversi fronti, e grazie a una proposta culturale sempre più ampia, diffusa e coinvolgente, Genova è diventata una meta turistica 12 mesi l’anno, e tutto il resto della Liguria si sta avviando in questa direzione, in particolare grazie ai flussi di visitatori stranieri, che da gennaio ad agosto di quest’anno sono cresciuti dell’11,07% rispetto allo stesso periodo del 2022. Nel complesso, tenendo conto sia del turismo italiano che di quello estero, nello stesso periodo, la nostra regione ha visto oltre 12 milioni di presenze, il 3,65% in più rispetto allo stesso periodo di un anno, il 2022, che possiamo definire l’anno d’oro del turismo in Italia e in Europa”.

“Il turismo – aggiunge Toti – è un settore determinante per la nostra regione, e significa lavoro, sviluppo e crescita non solo per le persone e le imprese direttamente collegate come quelle alberghiere e della ristorazione, ma per un vasto indotto che comprende, solo a titolo di esempio, tutta la filiera enogastronomica e quella nautica. Solo per citare un singolo dato, nel 2022 gli occupati del settore ‘commercio, alberghi e ristoranti’ sono cresciuti del 10,3% rispetto al 2021, ben 13.246 unità in più”.

“Il turismo in Liguria è ormai una vera e propria industria, attiva e funzionante tutto l’anno, – aggiunge l’assessore Sartori – grazie da una parte ai visitatori delle regioni vicine, tradizionalmente legati alla Liguria e al turismo balneare, che continuano a scegliere le nostre riviere, ma anche grazie a un turismo internazionale sempre più forte, che arriva in Liguria attratto non solo dal mare, ma sempre di più da cultura, enogastronomia, città d’arte, possibilità legate alle attività outdoor. Lo dimostrano i numeri, che vedono come da tradizione la nostra regione premiata dai turisti tedeschi, francesi e svizzeri, ma sempre di più da australiani, statunitensi e cinesi”.

L’articolo “Turismo, Liguria sempre più premiata da australiani, statunitensi e cinesi” proviene da Città della Spezia.

