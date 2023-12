Arcola Comune certificato “Amico della famiglia”

Arcola primo Comune certificato “Amico della famiglia” in Liguria. La certificazione per le politiche familiari al servizio del territorio è stata assegnata al Comune in occasione del Festival della famiglia, organizzato a Trento dall’Agenzia per la coesione sociale della Provincia Autonoma di Trento.

“Questo traguardo è stato ottenuto al termine di un lavoro di programmazione degli ultimi tre anni che ha portato l’amministrazione comunale a mettere in campo misure a favore delle famiglie del proprio territorio – si legge in una nota del vicesindaco di Arcola Gianluca Tinfena -. Tra i provvedimenti più significativi che hanno portato all’ottenimento della certificazione ci sono il trasporto scolastico gratuito per tutti i bambini residenti nel Comune, la carta auguri rivolta ai nuovi nati, l’esenzione della TARI per le giovani famiglie neoresidenti nei centri storici, la riduzione dell’ IMU per le aziende che assumono neo-mamme, ma anche il potenziamento dell’offerta scolastica con il tempo pieno nella scuola di Romito”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com