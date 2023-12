Camogli: crollo dei loculi. martedì 19 prima udienza della causa civile

Crollo dei loculi al cimitero di Camogli. Martedì 19 ci sarà la prima udienza del processo civile, e non penale, come pubblicato ieri prendendo per buona – come correttamente abbiamo scritto e come ha fatto ad esempio la Rai – la notizia pubblicata su un quotidiano. Ciò ha provocato una smentita dell’ex sindaco, il geologo Francesco Olivari. Il processo penale slitta ancora in attesa della chiusura delle indagini preliminari. Ma ciò non cancella né l’inchiesta, né le perizie, né soprattutto, il dolore dei familiari che hanno visto finire in mare i resti dei loro cari.

