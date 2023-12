Camogli: panchina viola dedicata all’iraniana Premio Nobel Narges Mohammadi

Da Comunicazione Comune di Camogli

Domani 10 dicembre, anniversario della sua morte avvenuta a Sanremo nel 1896, verranno assegnati i Premi in memoria di Alfred Nobel. A ritirare ad Oslo quello per la Pace non potrà esserci Narges Mohammadi, più volte imprigionata in Iran, oggi in carcere condannata per l’ennesima volta per le sue battaglie per i Diritti umani, ed insignita del riconoscimento quest’anno “ per la sua battaglia contro l’oppressione delle donne in Iran e per promuovere diritti umani e libertà per tutti”.

