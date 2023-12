Chiavari: “Il morto in via Costaguta non era un senza tetto”

L’uomo di 42 anni morto in via Costaguta a Chiavari non era un senza tetto. A testimoniarlo è la sorella Maria Anita Battaglia: “Aveva una casa fissa, una famiglia vicino in ottimi rapporti, tanti cari amici. Sua la scelta di viaggiare, di girare e tornare a casa quando voleva. Sono state pubblicate notizie fuorvianti. Mio fratello Francesco è stato descritto come un senza tetto, solo e con precedenti. Tutti questi articoli fuorvianti stanno addolorando gravemente i nostri genitori, noi fratelli e tanti amici. Desidero rendere giustizia a mio fratello e non togliergli la dignità”.

Particolari che si uniscono all’angoscia dovuta al decesso improvviso di un familiare amato. Un messaggio sofferto che merita il massimo rispetto.

