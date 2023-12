Chiavari: si discute sulla morte del senzatetto. Altri quattro decessi in casa

Fa discutere, a Chiavari e nel Tigullio, il decesso di un senza tetto, Francesco Battaglia 42 anni, residente a Borzonasca, località Perlezzi, trovato morto in via Costaguta, vegliato dai suoi due cani. Ad accorgersene alcuni passanti. L’arrivo del 118, la costatazione del decesso, la presenza di polizia urbana e carabinieri. Fa discutere perché Chiavari è una città con tante associazioni di volontariato e benefiche, centri per il ricovero di senza tetto. Dove manca forse chi, girando per la città, sia in grado di intercettare il reale disagio di chi non è in strada per spacciare, ma perché costrettovi dalla vita. Non si conoscono le cause della morte, ma le basse temperature fanno propendere per il freddo.

Per altro sono state diverse le persone che hanno accusato malori e che anche per patologie pregresse, età, sono decedute nelle ultime ore senza che l’arrivo dei soccorsi potesse mutare il loro destino.

