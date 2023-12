Genova. Dal 1° marzo entrerà in vigore l’aggiornamento dell’imposta di soggiorno per le strutture alberghiere. Lo ha deciso la giunta comunale su proposta degli assessori al Turismo Alessandra Bianchi e al Bilancio Pietro Piciocchi.

L’aumento riguarda in particolare gli alberghi da uno a tre stelle, dove fino a oggi l’imposta era ferma e identica a 1,50 euro. Ora sarà graduata a partire dai 2 euro per gli hotel a una stessa, 2.5 euro per i due stesse, 3 per le tre stelle ecc..

