Difesa del suolo, dalla Regione 900mila euro: a Pietra 100mila euro per la messa in sicurezza del rio Ranzi

Pietra Ligure. Da Regione Liguria 900mila euro per interventi di difesa del suolo. La somma stanziata da Regione Liguria ha come obiettivi la prevenzione del danno e la resilienza infrastrutturale attraverso la progettazione di interventi di difesa del suolo nei Comuni di Pietra Ligure, Vernazza, Avegno, Davagna, Sestri Levante, Vallecrosia. È, questo, il contenuto della delibera approvata nel corso dell’ultima Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone.

Al comune savonese quasi 100mila euro (96mila e 600 euro) per la messa in sicurezza di un tratto del rio Ranzi e relativo adeguamento dei ponti che lo attraversano in prossimità dell’ospedale Santa Corona. La progettazione mira ad aumentare la resilienza dell’infrastruttura in caso di maltempo.

