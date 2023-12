Due nuovi ulivi per Ceparana, presenti anche i piccoli della scuola d’infanzia “Maria Immacolata”

Nei giorni scorsi le cinque sezioni “Api”, “Pesci”, “Coccinelle”, “Bruchi” e “Farfalle” della Scuola dell’Infanzia “Maria Immacolata” di Ceparana si sono recate nel terreno sito dietro l’edificio della Scuola Secondaria di Primo grado del paese per assistere all’impianto di due nuovi ulivi, di cui uno donato dai bambini stessi al Comune di Bolano.

“I piccoli “amici del verde” sono stati accompagnati dalle insegnanti di sezione (Maria Giovanna Viggiano, Paola Baccini, Maruska Coluccini, Cristina Brero ed Alessandra Leardi) e di potenziamento (Liliana Raia e Lara Bazzani), dall’assistente all’infanzia (Barbara Malaspina), da Suor Marianna, dall’insegnante di Religione (Erika Cecina), guidate dalla direttrice della scuola, Suor Maria Rocchina Morsillo, alla commemorazione della Giornata Nazionale degli Alberi, festa di ormai antica tradizione, che richiama il suo valore sociale, ecologico ed economico – si legge in una nota -. Come una lunga fila di formichine, i grembiulini rosa ed azzurri hanno percorso a piedi il tragitto, intonando “Amico Albero” di Dolores Olioso e suscitando emozione e curiosità nei passanti incontrati.

Sul posto erano presenti il Parroco (Monsignor Fausto Spella), il Sindaco (Alberto Battilani) e due assessori del Comune di Bolano (Dott.ssa Elisa Scappazzoni e Maria Caterina Ambrosi).

Dopo la benedizione delle piante e la recita del “Padre Nostro”, i bambini hanno ascoltato il discorso del primo cittadino che, ringraziandoli, ha raccontato loro la storia di questa sentita festa”.

“A seguire, una piccola delegazione di bambini ha gettato simbolicamente dei semi nel terreno, segno di una vita che spera di crescere sana e forte – conclude la nota -. I bambini hanno così avuto la possibilità di implementare la propria autonomia, passeggiando insieme, di osservare l’impianto di un albero nel terreno, di riflettere sull’importanza della pace, di cui l’ulivo è un simbolo. L’uscita didattica, infatti, ha avuto lo scopo di potenziare la sinergia tra l’io, l’altro e l’ambiente circostante, come punto culminante di un’attenta riflessione sul concetto di rispetto”.

