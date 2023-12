Eccellenza, l’Imperia vede la vetta. Comiotto e Guida: “Dobbiamo restare concentrati, il campionato è ancora lungo”

Imperia. Una vittoria dal peso specifico elevato che ha permesso all’Imperia di portarsi ad una sola lunghezza dal primato in classifica (allungando inoltre a quattro la striscia di risultati utili consecutivi). È un ottimo momento di forma quello che sta vivendo il sodalizio nerazzurro guidato da mister Pietro Buttu, allenatore che dal suo arrivo ha plagiato la squadra secondo il suo credo calcistico.

Al termine del match vinto dall’Imperia in trasferta contro il Pietra Ligure ad intervenire sono stati Mattia Comiotto e Simone Guida. L’attaccante classe 2004 ha dichiarato: “Vestendo questa maglia dalle giovanili è un orgoglio far parte di queste vittorie e dare una mano alla squadra. Vincere fuori casa è sempre bello, sono felice. Ora non dobbiamo perdere la testa, il campionato è ancora lungo”.

