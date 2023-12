Finale, Le Persone al Centro: “Città in ostaggio dei lavori pubblici infiniti, vicesindaco cerca giustificazioni”

Finale Ligure. “Lavori sulla passeggiata fermi da tempo, piazza Abbazia che procede a singhiozzo, il molo di Finalpia in disarmo totale e chiuso nell’estate. Non ultima via Drione che necessita di continue manutenzioni straordinarie, nell’immobilità dell’amministrazione comunale che assiste inerme al palleggio di responsabilità tra progettista ed esecutore dei lavori. Per non parlare della passeggiata di Varigotti”. Lo fa sapere, in una nota, il gruppo consiliare di minoranza “Le Persone al Centro”.

“Tutti argomenti che – spiegano – abbiamo sollevato nell’ultimo consiglio comunale, sottolineando altresì l’innegabile disinvestimento per opere importanti come via Brunenghi e via Dante, dichiarate imminenti già nel gennaio 2019. Traspare l’imbarazzo dell’assessore Guzzi che in recenti dichiarazioni continua a scusarsi per i ritardi, gli imprevisti e le congiunture astrali sfavorevoli. Sconcertante, poi, la sua dichiarazione sulla mancata ‘assiduità nell’intervento’ dell’impresa impegnata sul molo di Finalpia. Inutile sottolineare che certi lavori vengono previsti con penali, direzioni lavori e una serie di garanzie per il committente”.

