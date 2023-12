Genoa verso il Monza, Gilardino: “Gudmundsson entusiasta di rientrare”

Il Genoa affronta il Monza domani in trasferta alle ore 15. Il Grifone ha fatto registrare due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite contro squadre anch’esse in lotta per la salvezza. Ora tre partite prima di natale: i brianzoli, la Juventus in casa e in trasferta a Sassuolo.

Finalmente Alberto Gilardino potrà contemporaneamente contare sulle tre punte di diamante del Grifone. Dopo Messias e Retegui, domani sarà della partita anche Albert Gudmundsson. Così Alberto Gilardino: “Tutte le partite sono importanti. Affronteremo una squadra che si difende molto bene e che può vantare giocatori di qualità. Dal canto nostro, proveremo ad esaltare le nostre qualità. Sarà importante difenderci in blocco ma al contempo dovremo avere la lucidità necessaria per poter determinare quando avremo noi la palla tra i piedi”.

