Giulia Porretta vince il premio di laurea e dottorato “Ubaldo Mazzini”

E’ la lucchese Giulia Porretta la vincitrice del premio di laurea e dottorato “Ubaldo Mazzini”. La cerimonia di premiazione si è tenuta questa mattina nella sala consiliare della Provincia della Spezia, il premio era stato bandito dalla sezione lunense dell’Istituto internazionale di studi liguri.

“Il premio intende valorizzare tesi finalizzate agli aspetti storico-archeologici e culturali del Golfo della Spezia che riguardino non solo il territorio spezzino, ma anche quello dei Comuni di Ameglia ,Lerici e Portovenere, con l’obiettivo di incentivare lo studio e la ricerca di un’area di straordinaria rilevanza storica, geografica, economica e commerciale, che in parte ha ancora degli elementi da scoprire. Il motivo di fondo che ha ispirato il premio, ha portato anche a intitolarlo a Ubaldo Mazzini, grande studioso della storia e delle tradizioni spezzine ed esponente della scuola storiografica lunigianese – si legge in una nota -. Coinvolgendo i giovani, il premio intende creare lo scenario per un ideale passaggio di testimone alle nuove generazioni creando un gruppo di studiosi che valorizzi e salvaguardi la memoria storica di questo territorio”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com