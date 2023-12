Il passaggio della cometa di Halley raccontata dagli Astrofili spezzini che attendono grandi novità per il 2024

“Proprio oggi alle ore 01.00 UT la cometa di Halley ha superato lo scoglio dell’afelio, il punto più distante dal sole per tuffarsi nuovamente nel nostro piccolo condominio cosmico dominato dalla nostra stella, il sole. A questo punto non resta che aspettarla nel suo lento ritorno a luglio del 2061 quando si troverà al perielio. Nel vasto e misterioso spazio cosmico, pochi eventi catturano l’immaginazione umana come il passaggio delle comete. Tra queste, la Cometa di Halley rappresenta un’icona celeste, una visitatrice periodica che ha affascinato generazioni con la sua maestosa presenza nel nostro sistema solare”. Comincia così la nota degli Astrofili spezzini, che da circa 45 anni proseguono nella loro attività di studio delle stelle portando avanti il patrimonio dell’Associazione Spezzina Astrofili, nata nel lontano 1956 nel quartiere della Chiappa. Questa continuità di passione e impegno ha dato vita a un’attività che ha lasciato un’impronta indelebile sulla città e oltre.

“Il fiore all’occhiello di questa straordinaria associazione è l’osservatorio astronomico di Monte Viseggi “L.Zannoni” Ideato, finanziato e costruito dalla stessa Associazione nel 1989, che vide Margherita Hack come madrina, questo osservatorio rappresenta il solo punto pubblico di osservazione astronomico della provincia -raccontano -. Il 1986 segnò l’ultimo passaggio della Cometa di Halley, un evento straordinario che attirò l’attenzione di milioni di appassionati di astronomia in tutto il mondo. Ma oltre alla meraviglia cosmica che la cometa stessa portò con sé, in Italia si verificò un evento unico, una notte memorabile organizzata dagli Astrofili Spezzini”.

