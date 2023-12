La mostra “Spezzini”, un viaggio a tappe fino alla sublimazione: dal paese a capoluogo di provincia

La Fondazione ci ha abituato a eventi di ottima fattura ma Spezzini, la mostra inaugurata mercoledì scorso, è un evento che va ben al di là delle attese che l’indubbia tradizione avrebbe potuto suggerire. Collocata nella consueta cornice elegante e raffinata, Spezzini è una lunga carrellata sui 125 anni che portano la città dall’affrancamento dalla Repubblica oligarchica genovese all’elevazione a sede di Provincia. Organizzata con maestria da Marco Condotti, la mostra è un percorso che si snoda lungo le sale dove la multimedialità diventa fonte di sapere e di conoscenza ricordandoci i protagonisti del viaggio che lungo quel lontano arco di tempo il territorio ha compiuto camminando veloce verso la sua emancipazione. Perché da allora la Spezia da piccolo borgo quale era, ha fatto lunghi passi in avanti esibendosi con successo sul proscenio nazionale.

Cammini lungo l’itinerario suggerito e incontri i tanti personaggi, donne e uomini, che hanno contribuito allo sviluppo della città, ognuno concorrendo con le proprie qualità al miglior successo dell’operazione di upgrade, un miglioramento che forse era già stato scritto in cielo dal buon volere dei numi o che forse fu solo originato dalle contingenze della storia che peraltro non sono mai facili a interpretarsi al pari dei dettami degli oracoli. Comunque, chiunque ne sia stato il regista, la crescita della Spezia, tumultuosa inizialmente e in seguito talora addirittura frenetica e irruente, fu fatto maestoso che rasentò l’incredibile. Ma solo per chi non aveva occhi per vedere.

